“Confermato conflitto tra area Globo e quella archeologica”, esposto di Rossi al Ministero

TERNI – “Stamattina si è svolto, su mia richiesta il sopralluogo della prima commissione consiliare alle aree interessate dalla variante urbanistica presentata dalla MareBlu spa, futuro marchio di vendita Globo, per la zona di Maratta. Erano anche alla presenza dei rappresentanti della proprietà, del tecnico progettista e dell’archeologo incaricato” afferma il capogruppo di Terni Civica Michele Rossi.

“Con la presenza sul luogo ci si è potuti rendere conto di quale area sarà interessata dall’edificazione del centro commerciale e del fatto che l’area prevista per la viabilità ricadrà interamente nell’area con destinazione parco archeologico. Si è infine potuto vedere che la parte interessata dagli scavi archeologici eseguiti nel 1998 è rimasta da allora completamente abbandonata, mentre la corretta conservazione prevederebbe come minimo che l’area fosse recintata.

Continuo a ribadire la mia completa contrarietà – prosegue il consigliere Rossi – verso la scelta di una viabilità che andrebbe ad interferire con lo sviluppo futuro dello scavo e soffocherebbe la valorizzazione e la corretta fruibilità del sito archeologico. Ci si è resi conto di quanto la nuova viabilità lambirebbe la parte già oggetto di una campagna di scavi.

E questo nonostante le giuste prescrizioni di archeologia preventiva imposte dall’organo di tutela. Ho fermamente tenuto la mia posizione anche quando i momenti di confronto sono diventati particolarmente accesi, in quanto la mia posizione è esclusivamente dettata dall’interesse per la dimensione culturale e turistica di Terni. Con l’occasione informo di aver interessato della vicenda, con una lettera, il ministero della Cultura per poter produrre, se lo riterranno, una loro valutazione”.