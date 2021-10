Comune di Terni: pubblicati i bandi per 13 posti a concorso

TERNI – Sono stati pubblicati all’Albo pretorio e in Gazzetta Ufficiale i bandi per tredici posti a concorso per il Comune di Terni.

A concorso vanno un posto da coordinatore tecnico geologo; un posto da coordinatore tecnico specialista in servizi tecnici agronomo forestale; quattro posti da coordinatori contabili; un posto da ingegnere civile/strutturista; sei posti da assistenti sociali coordinatori. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al prossimo 30 ottobre.



“Per la prima volta – sottolinea l’assessore al personale Giovanna Scarcia – le domande potranno essere presentate solo on line, grazie alla nuova piattaforma digitale del Comune di Terni raggiungibile a questo link.

“Si tratta di una soluzione che va nella direzione auspicata della digitalizzazione dei servizi e che, nel caso specifico dei bandi di concorso, ci consentirà di dimezzare i tempi per l’accoglimento e la verifca delle domande”