Comitato ternano per il Referendum sulla giustizia: ecco quando e dove firmare

TERNI – Il Comitato Ternano per i Referendum domani giovedì 15 e venerdì 16 luglio dalle 18 alle 20,00 sarà presente un tavolo in Piazza Tacito angolo Met-Bistrot per la raccolta delle firme sui referendum per la giustizia.

Lunedì 19 luglio sempre raccogliendo le firme ci sarà un importante incontro pubblico con la presenza di Stefania Craxi, Jacopo Morrone, Irena Testa e Antonio De Angelis oltre alla partecipazione del Sindaco di Terni Leonardo Latini, del Sindaco di Perugia Andrea Romizi e dell’Onorevole Caparvi.