“Come in un Film”, sabato a Guardea l’Araba Fenice rende omaggio al cinema

GUARDEA – Nella splendida cornice dell’Arco del Pace dei popoli in via del Giuoco a Guardea, sabato 19 giugno, alle 18 andrà in scena lo spettacolo-concerto dell’Araba Fenice dal titolo Come in un Film. Un omaggio alla settima arte, con l’esecuzione di alcune delle più famose Colonne Sonore del grande schermo, insieme alla recitazione dei testi che hanno reso ed indimenticabili alcune celebri pellicole.

I protagonisti della produzione di Araba Fenice saranno l’Orchestra dei Talenti d’Arte composta Emanuele Rantica, Daria Ozimova, Alessandro Novelli, Antonio Metelli, Niccolò Ceccarelli, Matteo Ciuffetti ai violini, Eleonora Bisaccioni e Lucia Di Veroli alle viole, Paolo Mariani e Maurizio Gambini al violoncello, Luca Matassoni al contrabasso e Mirko Brizzi alla Batteria. L’Orchestra sarà Diretta dal Maestro Emanuele Stracchi arrangiatore anche di tutte le parti musicali. Al pianoforte la Direttrice Artistica dell’Araba Fenice, la pianista Moira Michelini. L’attore che avrà il compito di dare voce alle parole cinematografiche sarà Stefano de Majo.

Come nel Cinema, questo spettacolo sarà un cammino che si snoderà attraverso il ricordo, un concerto che darà vita ad uno speciale luogo dell’anima, dove il sacro coabita con il profano, il dramma convive con la commedia, e dove sogno e realtà coesistono e si confondono in piena armonia.

Una lunga strada sonora attraverso le opere di Badel con Pirati dei Caraibi, Morricone con Nuovo Cinema Paradiso, e La leggenda del pianista sull’oceano, Zimmer con il Gladiatore, Nino Rota con Amarcord, Glass con The Hours, Piovani con la Vita è bella, saranno solo alcune delle Colonne Sonore eseguite. La musica che dona magia al film, che ne sottolinea i momenti più belli come quelli più drammatici o tragici. Le parole che danno forza e significato alle storie raccontate. Un appassionante cammino che si snoderà attraverso l’immaginazione e l’improvvisazione, dando vita così, ad uno speciale luogo dell’anima, dove la musica e la parola accendono il sentimento.

L’Araba Fenice ringrazia pubblicamente la Fondazione Carit e il Comune di Guardea per il loro fondamentale contributo e sostegno alla realizzazione questa nuova manifestazione titolata: “PRENDI NOTA” edizione 2021, l’edizione della rinascita dello spettacolo dopo il dramma della pandemia.

Ricordiamo che la prossima Visita Guidata pre-concerto sarà ad Amelia, sempre curata da guidaturisticainumbria.

Araba Fenice

www.assarabafenice.it

Guida turistica:

www.guidaturisticainumbria.it