Colletta alimentare, in Umbria 2.500 volontari. Lollobrigida: «Fare rete per sostenere chi è in difficoltà»

«La Colletta Alimentare è uno straordinario esempio di solidarietà, che dimostra quanto sia importante fare rete tra istituzioni, terzo settore e cittadini per sostenere chi vive situazioni di difficoltà». Così il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, durante la visita al Banco Alimentare di Perugia, in occasione della trentesima Giornata nazionale della Colletta alimentare.

L’iniziativa di sabato 14 novembre ha coinvolto in Umbria oltre 2.500 volontari e circa 300 supermercati, chiamando i cittadini a donare una parte della propria spesa alle persone in difficoltà. Un appuntamento che quest’anno coincide con i trent’anni del Banco Alimentare regionale, attivo dal 1996.

Il ministro ha sottolineato l’impegno dell’esecutivo a sostegno della rete di solidarietà alimentare: «Come Governo lavoriamo per rafforzare il sostegno al Banco Alimentare e valorizzare le nostre filiere agroalimentari».

Un percorso che passa anche dal rapporto con il mondo agricolo. «Attraverso iniziative come Campagna Amica e la collaborazione con Coldiretti, contribuiamo a mettere a disposizione prodotti italiani di qualità, garantendo un aiuto concreto alle famiglie più fragili», ha proseguito Lollobrigida.

«Perché assicurare a tutti l’accesso a un’alimentazione sana e di qualità significa tutelare la dignità delle persone e difendere il valore del nostro sistema agroalimentare».

Alla visita hanno partecipato anche il sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco, il presidente del Banco Alimentare dell’Umbria e la presidente di Coldiretti Umbria, Dominga Cotarella.

Nei supermercati aderenti, i volontari hanno invitato a donare alimenti a lunga conservazione: olio, legumi e verdure in scatola, conserve di pomodoro, tonno, riso e prodotti per la colazione e la merenda. Quanto raccolto è destinato alle persone in difficoltà attraverso la rete delle organizzazioni partner del territorio.

In attesa del bilancio della raccolta di questa edizione, i dati dell’attività annuale restituiscono la dimensione del sostegno in Umbria: nel 2025 il Banco Alimentare regionale ha recuperato e distribuito 1.523 tonnellate di alimenti, raggiungendo 22.631 persone attraverso 199 organizzazioni territoriali. Numeri riferiti all’intero anno e al complesso delle attività di recupero e distribuzione, non alla sola giornata della Colletta.