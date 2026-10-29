Città di Castello, il Salone del tartufo cambia volto: debutta il Palazzo del Bianco

Il tartufo bianco pregiato entra a Palazzo Bufalini e trasforma Largo Gildoni in una piazza tra città e bosco. È la novità della 46esima edizione del Salone nazionale del tartufo bianco pregiato, in programma nel centro storico di Città di Castello dal 31 ottobre al 1° novembre e nei fine settimana del 7 e 8 e del 14 e 15 novembre. L’ingresso è libero.

Tre appuntamenti con il mercato del tartufo, le produzioni del territorio, la cucina tipica, gli showcooking e le attività per grandi e piccoli. A caratterizzare questa edizione sarà un allestimento completamente rinnovato, che avrà nel “Palazzo del Bianco” il suo fulcro.

L’inaugurazione è prevista sabato 31 ottobre alle 16.30 in piazza Matteotti. Al taglio del nastro parteciperanno il sindaco Luca Secondi, l’assessora al turismo e commercio Letizia Guerri, il presidente dell’Ente Fiera Lazzaro Bogliari e l’assessora regionale alle politiche agricole Simona Meloni, insieme ai rappresentanti delle istituzioni e della filiera del tartufo.

Per la prima volta sarà presente anche il sindaco di Alba, Alberto Gatto: un incontro che punta a rafforzare il rapporto tra l’Altotevere e i territori piemontesi della “trifola”, unendo simbolicamente i “trifolau” delle Langhe e del Roero ai cavatori altotiberini guidati dal presidente Andrea Canuti.

Largo Gildoni diventa una piazza nel bosco

Il nuovo ingresso al Salone nasce dalla collaborazione con gli architetti dell’Altotevere. Il progetto ridisegna Largo Gildoni, tra Palazzo Bufalini e il porticato della storica sede della Cassa di Risparmio, creando uno spazio di accoglienza con una grande tensostruttura dedicata a degustazioni e intrattenimento.

Due quinte scenografiche disposte ad angolo formeranno un portale d’accesso al Palazzo del Bianco Pregiato. Accanto all’immagine della manifestazione troverà spazio la fotografia di un bosco umbro, firmata da Luigi Toscano Photography e riprodotta su grandi pannelli per accompagnare i visitatori verso il Loggiato Gildoni.

L’allestimento sarà completato da piante ornamentali e ramaglie fornite con la collaborazione di Afor Umbria, fioriere modulari, sedute e illuminazioni dedicate. L’obiettivo è costruire un percorso che richiami l’ambiente del tartufo, offrendo anche spazi per fermarsi e incontrarsi.

Le piazze del gusto e il ristorante del Salone

Il percorso gastronomico attraverserà diverse piazze del centro storico. Piazza Matteotti ospiterà il villaggio delle pro loco, con le proposte di Lerchi, Monte Santa Maria Tiberina e Riosecco e delle società rionali Salaiolo e San Pio X. Altri luoghi del gusto saranno allestiti in piazza Fanti e piazza Gabriotti.

In piazza Andrea Costa tornerà invece il ristorante ufficiale del Salone, curato dalla società rionale Madonna del Latte, con una struttura da oltre ottanta coperti. Il menù proporrà tagliatelle, gnocchi e tortelli al tartufo, insieme a bruschette, uovo strapazzato al tartufo e filetto di manzo. Tra i dolci, tozzetti con vinsanto e “crostini briachi”.

Per informazioni sul programma è possibile consultare il sito biancopregiato.it e i portali del Comune e di Città di Castello Turismo, oppure contattare i numeri 075 8529254 e 075 8554922.