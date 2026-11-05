Città di Castello, ciclista urta un pedone: gravissimo un uomo di 57 anni

Un ciclista di 57 anni è rimasto ferito in condizioni gravissime dopo aver urtato un pedone in via di Rignaldello, a Città di Castello. L’uomo è stato soccorso dal 118 e trasferito con l’elisoccorso Nibbio all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Illeso il pedone.

La pattuglia di pronto intervento della Polizia Locale è intervenuta intorno alle 12.45, in seguito a una segnalazione di investimento. All’arrivo degli agenti, il personale sanitario, giunto con un’automedica, stava già prestando le prime cure al cinquantasettenne, che si trovava a terra. La gravità delle sue condizioni ha reso necessario l’intervento dell’elicottero per il trasporto all’ospedale di Perugia.

Gli agenti hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica. Secondo quanto accertato dalla Polizia Locale, il 57enne stava percorrendo via di Rignaldello in bicicletta, nell’unico senso di marcia consentito, quando ha urtato una persona che attraversava la carreggiata in prossimità dell’attraversamento pedonale all’altezza del civico 14.

Il pedone, secondo la ricostruzione della pattuglia, si muoveva da destra verso sinistra rispetto alla direzione del ciclista. Nell’incidente non ha riportato ferite.