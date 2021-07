CITTA’ DI CASTELLO – Tragedia nel pomeriggio in una struttura ricettiva dove un bambino di 6 anni è morto, colto da un malore a bordo piscina.

Soccorso dai presenti e dai sanitari del 118, per lui non c’è stato nulla da fare. Non è chiaro se sia finito in acqua, né quali sono le cause del decesso. Sul fatto sono in corso accertamenti dei carabinieri.