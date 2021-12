Città di Castello: auto contro un furgone, muore un pensionato

Un 81enne è morto oggi in seguito a un incidente stradale che si è verificato a Città di Castello, all’altezza dell’incrocio tra via delle Terme e via Palmiro Togliatti. Per cause in corso d’accertamento, l’uomo, che era alla guida di una Fiat Uno bianca, si è scontrata contro un furgone.

Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori del 118, per l’anziano non c’è stato nulla da fare. E’ morto poco dopo l’arrivo dell’ambulanza. Illeso invece il conducente del furgone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Città di Castello e la polizia locale per i rilievi dell’incidente.