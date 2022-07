Un uomo di 74 anni è morto questa mattina in seguito al ribaltamento di un trattore nella zona di Città della Pieve. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con due squadre.

Sono in corso accertamenti sulle cause dell’incidente. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco stava andando a raccogliere della legna. Gli accertamenti su quanto successo sono ancora in corso.