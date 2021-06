Circolo della Scherma Terni: ritiro a Cascia per Ginevra Testasecca ed Emma Guarino

Ritiro a Cascia per Ginevra Testasecca ed Emma Guarino del Circolo Scherma Terni, fino al 19 giugno. Questo allenamento di sciabola Under 20 è propedeutico agli impegni che le due giovani ragazze dovranno affrontare con l’ inizio della stagione sportiva del prossimo autunno. Le atlete sono reduci dai Campionati Italiani Under 20 ed Assoluti e sono molto motivate in quanto hanno ottenuto degli ottimi risultati che le hanno gratificate.



“Ho 19 anni e faccio scherma da quando ne avevo 8. I Campionati che abbiamo appena disputati sono stati le prime vere gare dopo mesi di inattività agonistica – Emma Guarino racconta – Ho riprovato sensazioni magiche che soltanto nelle competizioni si riescono a vivere. Sono soddisfatta di me anche se ci sono stati momenti difficili alla mancanza di abitudine. La concentrazione a volte nella fase centrale della gara non è stata sempre al top. Io punto sostanzialmente alla Coppa del Mondo Under 20 che si disputerà a settembre ed anche alle gare nazionali di Ottobre.

Questa’ estate mi dedicherò a vari campus per poi riprendere a Settembre gli allenamenti al Circolo Scherma Terni” .