Circolo della Scherma: Chiara Anile premiata come “Atleta dell’Anno”

La spadista del Circolo Scherma Terni, Chiara Anile ha ricevuto questa mattina il premio “Atleta dell’Anno” in occasione della Festa del Veterano dello Sport organizzata dalla sezione “ Unione Nazionale Veterani dello Sport” presso l’ Hotel Garden di Terni .

Come da tradizione, in questa occasione viene assegnato il riconoscimento ad un sportivo locale che si sta affermando a livello nazionale ed internazionale.

Nel 2018 fu premiato il ternano Alessio Foconi in occasione del titolo di Campione del Mondo di fioretto a Wuxi.

Per la spadista ternana è un riconoscimento molto importante sopratutto dopo la conquista del titolo di campionessa al Gran Premio Giovanissimi per la categoria Bambine di Spada.

Per il Circolo Scherma Terni é un orgoglio avere già due campioni che sono insigniti di questa onorificenza che conferma il grande lavoro degli allievi, maestri e dello staff.