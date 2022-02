Cioccolentino, l’Agenzia delle Dogane e Monopoli presente all’evento

TERNI – Sarà inaugurata giovedì prossimo, 10 febbraio 2022, la manifestazione

“Cioccolentino” nata per celebrare San Valentino e giunta alla sua diciottesima edizione. La

kermesse, che offrirà ai visitatori un programma ricco di appuntamenti con laboratori, show

cooking e spettacoli itineranti, si svolgerà nel centro storico di Terni, con orario 10-20, per cinque

giorni consecutivi fino a lunedì 14 febbraio 2022 trasformando di fatto la città dell’acciaio in

capitale del cioccolato.



L’evento vedrà ospite, allo stand n. 6 di Piazza Europa, l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli

(ADM) con un punto informativo per i visitatori ma anche per le stesse aziende presenti alla

manifestazione in cui sarà possibile ricevere informazioni sulle opportunità in tema di export al

di fuori dell’Unione Europea; saggiare il settore delle accise dalle licenze di esercizio per avviare

attività proprie alle relative incombenze nonché alle modalità di accesso alle agevolazioni fiscali

per beneficiare di rimborsi su prodotti energetici; conoscere e approfondire le principali

disposizioni doganali per i viaggiatori e non da ultimo analizzare l’importanza dei controlli svolti

da ADM a garanzia della sicurezza dei prodotti e a tutela del Made in Italy.



Nello stand sarà presente anche una bacheca in cui saranno esposti alcuni reperti contraffatti e

sequestrati al termine di controlli e operazioni compiute dai funzionari doganali per inquadrare

l’attività di ADM sulla lotta alla contraffazione, ma anche una slot machine e un dispositivo

elettronico in grado di rilevare gli apparecchi da gioco illegali al fine di sensibilizzare al meglio i

fenomeni di abusivismo e frode nel settore degli apparecchi da divertimento e intrattenimento.

Uno spazio sarà dedicato a due esperti del Laboratorio Chimico di Cagliari che illustreranno,

anche con l’ausilio di specifiche attrezzature, come si effettuano la classificazione e l’esame

organolettico dell’olio extravergine di oliva, le analisi chimiche sul grano e sul vino ma anche

quelle sui carburanti, in special modo gasolio, spesso oggetto di contraffazione.

Al taglio del nastro, previsto subito dopo l’inaugurazione della kermesse alle 17:30 di giovedì 10

febbraio, sarà presente il Direttore Territoriale ADM per la Toscana, la Sardegna e l’Umbria,

Roberto Chiara.