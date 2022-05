Chiude il marito a chiave nel bagno di un chiosco: denunciata per violenza privata

TERNI – Chiude il marito a chiave nel bagno di un chiosco, fugge e viene denunciata.

L’uomo, inconsapevole di essere seguito dalla moglie, si era recato presso un chioschetto per consumare una bevanda, dovendo recarsi in bagno chiedeva al titolare le chiavi che lasciava all’esterno della toilette dopo esserci entrato. La moglie, con la quale i rapporti non sembrano essere idilliaci, vista la scena approfittava della circostanza, chiudeva la porta del bagno e si dava alla fuga. Terminate le sue necessità, il 51enne non riusciva più ad uscire dal bagno, nel quale era chiuso, e si trovava costretto a ricorrere all’intervento di personale dei vigili del fuoco.

L’uomo ha sporto quindi denuncia-querela ai carabinieri del Comando Stazione di Papigno che, a conclusione di una attività d’indagine, hanno denunciato in stato di libertà la moglie dell’uomo, 53enne, per “violenza privata”.