Chiede aiuto su WhatsApp per paura del marito: 31enne in carcere per maltrattamenti

Ha chiesto aiuto con un messaggio WhatsApp alla polizia locale di Corciano, precisando di voler comunicare soltanto per iscritto: temeva che il marito potesse scoprirla. Da quella segnalazione è partita l’indagine che ha portato alla custodia cautelare in carcere di un uomo di 31 anni, accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate nei confronti della moglie e della figlia minorenne.

La richiesta risale alla fine di ottobre. La donna aveva trovato il numero del servizio di messaggistica su un volantino informativo e lo aveva utilizzato per chiedere un intervento riservato. A raccogliere la segnalazione sono stati gli agenti della polizia locale e i carabinieri della stazione di Castel del Piano.

Dopo essere stata rassicurata, la donna ha raccontato la propria situazione e consegnato documentazione fotografica. Gli accertamenti e le dichiarazioni raccolte hanno delineato, secondo quanto riferito dalla Procura, un quadro di presunti abusi che si sarebbero protratti dal 2019.

Le condotte contestate comprendono violenze fisiche, aggressioni psicologiche, denigrazioni e minacce, oltre al controllo degli spostamenti e della gestione economica. Un insieme di comportamenti reiterati che, secondo l’ipotesi accusatoria, avrebbe coinvolto anche la figlia minorenne.

Il giudice per le indagini preliminari di Perugia ha accolto la richiesta della Procura e disposto per il 31enne la custodia cautelare in carcere. Le accuse dovranno essere accertate nel corso del procedimento.