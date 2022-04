Cede il tetto del capannone, operaio precipita da 7 metri d’altezza

CORCIANO – I Carabinieri della Stazione di Corciano sono intervenuti con il personale della ASL di Perugia, Ufficio Prevenzione Infortuni e personale del 118 a seguito di segnalazione di incidente sul lavoro avvenuto presso un capannone nella zona industriale di Taverne di Corciano. Giunti sul posto gli operanti hanno appurato che un uomo di 60 anni, dipendente della ditta, regolarmente assunto, mentre svolgeva dei lavori sul tetto del capannone, a causa di un cedimento è caduto al suolo, facendo un volto di 7 metri. Sul posto anche i vigili del fuoco. L’uomo è stato trasportato presso l’ospedale di Perugia in codice rosso e stato ricoverato in terapia intensiva in prognosi riservata non in pericolo di vita.