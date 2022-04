Cecilia Cari è la candidata sindaco a Narni del centrodestra unito, oggi la presentazione

NARNI – Ufficializzata dal centrodestra la candidatura a sindaco di Narni di Cecilia Cari, commerciante cinquantatreenne.

A sostenerla, alle elezioni amministrative del prossimo 12 giugno, saranno Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Rinascimento e la lista civica Civitas.

“A Narni serve il coraggio di avere un’alternanza dopo un governo che dura da oltre 60 anni” ha detto Cari, riferendosi alla maggioranza di centrosinistra, intervenendo questa mattina nel corso della presentazione della propria candidatura. “E’ un percorso, il mio, che si apre con mille interrogativi – ha aggiunto -, ma perché non provarci. Voglio che Narni sia il borgo più bello dell’Umbria, abbiamo un potenziale immenso e dobbiamo sfruttarlo per noi stessi e per i nostri giovani. Per questo occorre una squadra competente e motivata”.



“Il centrodestra è pronto a governare a Narni come sta facendo, bene, in altre città dell’Umbria” ha sottolineato, durante la presentazione della candidatura, il capogruppo in Regione di Fratelli d’Italia, Eleonora Pace. Per il deputato di Forza Italia Raffaele Nevi e il coordinatore provinciale dello stesso partito, Sergio Bruschini, “ora che il centrodestra si presenta per la prima volta unito a Narni, ci sono tutte le condizioni per costruire un grande progetto per la città”. Anche per il coordinatore provinciale della Lega, David Veller, “Narni da troppo tempo ha necessità di cambiare”.