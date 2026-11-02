Casa del Diavolo, inaugurato il nuovo playground: sport gratuito e spazi per tutti

Un’area abbandonata trasformata in uno spazio dedicato allo sport e alla socialità, aperto gratuitamente a tutta la comunità. È stato inaugurato a Casa del Diavolo, frazione di Perugia, il nuovo playground realizzato grazie al progetto nazionale “Sport Illumina”, promosso dal ministro per lo Sport e i Giovani e ideato da Sport e Salute.

Il nuovo impianto, realizzato nei pressi del polo scolastico di strada Staffa Ventia grazie a un finanziamento di 320mila euro, occupa una superficie di circa 600 metri quadrati e offre attrezzature per basket 3 contro 3, parkour e arrampicata. Uno spazio accessibile e inclusivo, pensato soprattutto per i giovani, ma a disposizione di tutti i cittadini.

La riqualificazione è il risultato di un percorso seguito dall’assessore comunale allo Sport Pierluigi Vossi e dall’assessore alle Aree verdi David Grohmann. Al taglio del nastro hanno partecipato la sindaca Vittoria Ferdinandi, il ministro Andrea Abodi, il presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma e l’amministratore delegato Diego Nepi Molineris.

Quello di Casa del Diavolo è il primo dei due playground previsti in Umbria nell’ambito di un programma nazionale che comprende 85 interventi. L’obiettivo è recuperare aree pubbliche inutilizzate e trasformarle in luoghi di aggregazione, promuovendo l’attività fisica e contrastando l’isolamento sociale.

Soddisfazione è stata espressa dalla consigliera comunale del Partito democratico Silvia Pannacci, che sottolinea il valore dell’intervento per la frazione e per l’intera città.

«Attraverso il bando nazionale di Sport e Salute, uno spazio rimasto per anni in stato di abbandono viene finalmente restituito alla comunità e trasformato in un luogo di sport, aggregazione e socialità», ha dichiarato.

Pannacci ha ringraziato le associazioni locali “Diavoli in Festa” e “Gruppo Sportivo Casa del Diavolo”, l’amministrazione comunale, gli assessori e il personale che ha contribuito alla realizzazione del progetto.

«Ritengo fondamentale continuare a investire nelle frazioni e nelle periferie, perché una città è davvero inclusiva quando sa valorizzare ogni sua comunità e garantire a tutti spazi e opportunità. Casa del Diavolo oggi ne è un bellissimo esempio».

Il nuovo playground punta ora a diventare un punto di riferimento per le famiglie, le scuole e le associazioni del territorio, offrendo occasioni di incontro e attività sportiva senza barriere economiche.