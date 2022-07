Cartellone estivo: a Terni 70 appuntamenti in 90 giorni tra cui la notte bianca del jazz

TERNI – Un cartellone estivo che mette insieme più di 70 appuntamenti nei mesi di luglio, agosto e settembre e che ha come obiettivo di riportare Terni nel cuore dell’estate sia come attrattività che per qualità e offerta culturale. “Terni cuore d’estate” è stato presentato stamattina a Palazzo Spada dagli assessori alla cultura Maurizio Cecconelli, al turismo Elena Proietti e ai grandi eventi Stefano Fatale. “Si tratta di un cartellone composto dalle iniziative di diverse associazioni, molte delle quali da anni offrono ai ternani eventi e stagioni di grande qualità, hanno sottolineato i tre assessori. Il Comune ha cercato di raccoglierli e di supportarli nella comunicazione. Il cartellone di Terni Cuore d’Estate sarà infatti pubblicizzato tramite web e social, ma anche con pannelli negli spazi offerti dal cinema Cityplex in piazza Europa, oltre che nel nuovo punto informativo della Cascata che sarà inaugurato domani. Ringraziamo le associazioni per l’impegno e per la qualità dell’offerta oltre che per aver saputo ripartire con entusiasmo dopo le restrizioni del COVID”.

