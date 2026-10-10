Caro gasolio, l’allarme degli agricoltori umbri: «A rischio la coltivazione dei terreni»

Il gasolio costa sempre di più e le aziende agricole faticano a sostenere le spese delle lavorazioni. Il rischio, secondo Confagricoltura Umbria, è che quest’anno una parte dei terreni rimanga incolta. L’associazione chiede interventi immediati al Governo e alla Regione, insieme a un’accelerazione delle autorizzazioni per il carburante agevolato, che denuncia come particolarmente lente.

L’aumento del prezzo del gasolio si aggiunge ai rincari dell’energia, dei fertilizzanti e degli altri fattori produttivi. Una pressione che riduce i margini delle imprese, già alle prese con l’instabilità dei mercati e con le conseguenze dei cambiamenti climatici. Il carburante incide su numerose attività: dalla preparazione dei terreni alle semine, dall’irrigazione alla raccolta, fino al riscaldamento delle serre e degli allevamenti.

Confagricoltura Umbria accoglie positivamente l’iniziativa del Governo di avviare un confronto con le grandi compagnie energetiche per ottenere una riduzione dei prezzi, anche attraverso misure dedicate all’agricoltura. Ma chiede che il confronto produca effetti concreti e accessibili a tutte le aziende.

«È un’azione importante, che auspichiamo possa tradursi rapidamente in risultati tangibili e diffusi su tutto il territorio nazionale – afferma il presidente Matteo Pennacchi –. È fondamentale, però, che gli eventuali benefici vengano applicati concretamente da tutti i fornitori di gasolio, affinché ogni impresa agricola possa usufruirne».

La richiesta riguarda anche Palazzo Donini. L’organizzazione invita la Giunta a valutare un fondo straordinario o altri strumenti mirati, compatibilmente con gli equilibri di bilancio e coinvolgendo le rappresentanze agricole nella definizione delle priorità.

A sostegno della proposta, Confagricoltura richiama gli interventi previsti in altre regioni. Secondo quanto riportato dall’associazione, nelle Marche sono stati destinati circa quattro milioni di euro a contributi straordinari, con un rimborso di 20 centesimi al litro sul carburante utilizzato nei mesi estivi e la possibilità di aumentare le assegnazioni di gasolio agevolato. Nel Lazio, dieci milioni di un intervento complessivo da 45 milioni per la filiera agroalimentare sono destinati al contenimento del costo del carburante. In Sicilia, invece, sono stati previsti 15 milioni di aiuti per le imprese agricole e della pesca.

«Sappiamo che le risorse dei bilanci regionali sono limitate e che ogni scelta richiede un’attenta valutazione delle disponibilità finanziarie», osserva Pennacchi. Per il presidente, tuttavia, anche uno stanziamento umbro di alcuni milioni di euro potrebbe attenuare il costo del gasolio e dare un sostegno alla liquidità delle aziende in una fase particolarmente delicata.

Al problema dei prezzi si affianca quello delle autorizzazioni. Confagricoltura segnala ritardi nell’iter per ottenere il gasolio agricolo agevolato, più marcati rispetto agli anni precedenti, e chiede di rendere più efficiente il processo amministrativo.

«Quest’anno le procedure stanno registrando fortissimi ritardi, anche rispetto agli ultimi anni – sottolinea Pennacchi –. È quindi importante intervenire per velocizzare l’iter autorizzativo e consentire alle imprese agricole di operare con maggiore tempestività».

Secondo l’organizzazione, in diverse zone agricole le lavorazioni dei terreni non sono ancora state eseguite perché le aziende non riescono a far fronte alle spese. Da qui il timore che una parte delle superfici non venga coltivata: una prospettiva che rende ancora più urgente, per Confagricoltura, agire sia sul costo del carburante sia sui tempi delle pratiche.

Sul piano nazionale, la Confederazione chiede di valutare diversi strumenti: dalla proroga degli sconti fiscali ai fondi dedicati, fino a un eventuale meccanismo di accise mobili. Sollecita inoltre modalità semplici e tempi adeguati alle esigenze delle imprese per l’accesso agli strumenti di sostegno, compreso il credito d’imposta sui carburanti agricoli richiamato nel comunicato.

Alle risposte immediate, l’associazione affianca la richiesta di una strategia energetica europea di lungo periodo, con un rafforzamento delle capacità di raffinazione e un quadro temporaneo straordinario di aiuti, accompagnato da maggiore flessibilità di spesa per gli Stati membri.

«L’agricoltura non può continuare ad assorbire da sola aumenti di costo che non riesce a trasferire sul valore dei propri prodotti – conclude Pennacchi –. Servono interventi immediati, ma anche una visione capace di garantire maggiore stabilità alle imprese».