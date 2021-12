Capodanno Rai all’Ast: mascherina nera e ingressi scaglionati, ecco tutte le regole

TERNI – Si è riunito ieri il Comitato per l’Ordine Pubblico e Sicurezza che, dopo un’attenta analisi, ha vagliato tutte le opzioni che consentissero lo svolgimento della trasmissione di Rai1 L’Anno che verrà per il Capodanno da Terni. “Sono state considerate tutte le variabili e contemperate le esigenze di massima precauzione – afferma l’assessore comunale al commercio Stefano Fatale – fino ad arrivare alla decisione di far accedere un massimo di 700 persone. Abbiamo così garantito un evento in presenza per L’Anno che verrà e la massima sicurezza con ulteriori misure per i cittadini.” E’ stato istituito, grazie alla Rai, un punto accessorio dedicato senza nessun costo aggiuntivo per il Comune né oneri per il servizio sanitario regionale che sarà gestito dalla Croce Rossa Italiana all’interno del parcheggio Ast di viale Breda (portineria Prisciano) e che sarà attivo il 30 dicembre dalle ore 9 alle ore 17 ed 31 dicembre dalle ore 9 alle 13”. Il pubblico oltre alla certificazione Covid ovvero al green pass rafforzato, dovrà essere munito di mascherine FFP2 (di colore nero come richiesto dalla direzione artistica della Rai).



L’accesso del pubblico, munito di valido titolo, avverrà presso il varco d’entrata istituito per l’occasione presso il parcheggio AST, appositamente segnalato, della Acciai Speciali Terni situato in viale B. Brin lato opposto al Polo di mantenimento delle Armi Leggere (Fabbrica d’Armi).

La struttura che ospita lo spettacolo, durante la diretta televisiva, è da considerarsi a tutti gli effetti Studio Televisivo pertanto si informa che l’ingresso ai minori di anni 18 è interdetto, ai sensi del Regolamento RAI.



Sono inoltre vietate riprese video e foto effettuate con qualunque tipo di device (smartphone, fotocamera, telecamera ecc.).



Il possessore del tagliando di ingresso è informato del fatto che può essere inquadrato o partecipare in prima persona a parti dello spettacolo per esigenze televisive e pertanto autorizza espressamente con la sua partecipazione, l’utilizzo della sua immagine per tali fini.



Si precisa che l’area destinata allo spettacolo non è riscaldata. Per accedere all’area che ospita lo spettacolo è necessario:

• indossare una mascherina FFP2 di colore nero di cui ciascuno deve dotarsi autonomamente;

• essere in possesso della certificazione Verde Covid 19 – identificata come “green pass rafforzato”, ai sensi delle disposizioni normative governative attualmente vigenti;

• esibire il documento di riconoscimento in corso di validità;

• essere in possesso del ticket valido per l’accesso all’area su supporto cartaceo (pdf rilasciato dalla procedura on line con

link fornito da Vivaticket ).

• essere in possesso della ulteriore misura di sicurezza sanitaria test antigenico rappresentata dal “tampone antigenico rapido” eseguito non oltre le 48 ore prima dell’entrata.



Il pubblico – dovrà accedere all’area dello spettacolo entro le 20.10 scaglionato su più orari – munito di titolo che ne autorizza l’accesso, e potrà entrare dal varco di ingresso istituito per l’occasione al parcheggio Ast.