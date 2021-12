“Per l’organizzazione del Capodanno Rai a Terni la situazione della pandemia comporta la necessità di un ulteriore approfondimento: per questo ogni decisione sulla presenza di pubblico sarà presa domani, 28 dicembre, all’esito del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocato dalla Prefettura per le 11”. Lo chiarisce l’assessore Stefano Fatale, anche in riferimento alle precedenti dichiarazioni dei giorni scorsi.