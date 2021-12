Capodanno Rai all’Ast, biglietti on line su Vivaticket

I biglietti gratuiti per assistere in presenza a “L’anno che verrà”, il Capodanno Rai a Terni, saranno disponibili sulla piattaforma www.vivaticket.com dalle ore 15 di oggi.

Questa mattina, in accordo con la Questura e le autorità competenti, è stato stabilito di procedere alla distribuzione dei biglietti solo su piattaforma virtuale e non presso i riveditori per evitare assembramenti. La situazione della pandemia costringe infatti gli organizzatori a continui cambiamenti.

“Lo spettacolo di domani – sottolinea l’assessore Stefano Fatale – non si svolge in una situazione normale, ma di emergenza, sotto controllo delle autorità sanitarie, della Prefettura e della Questura, oltre che degli enti locali e dei loro tavoli tecnici e in una situazione in continua evoluzione. I biglietti a disposizione, dopo la riduzione del numero dei posti per motivi di sicurezza, saranno comunque distribuiti”.