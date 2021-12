Capodanno Rai all’Ast: 700 posti per il pubblico, green pass rafforzato e tampone

TERNI – Per il Capodanno Rai in Ast ci sarà una riduzione dei posti a disposizione, che saranno 700 e distanziati. Per l’ingresso saranno richiesti il green pass rafforzato e il tampone negativo nelle 48 ore precedenti. Inoltre gli ingressi all’area dello spettacolo saranno scaglionati in tre fasce orarie.

Domani saranno comunicate le tempistiche per la prenotazione degli ingressi tramite piattaforma digitale. È quanto stabilito nel corso del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica do stasera.