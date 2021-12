Capodanno Rai a Terni: da Achille Lauro alla Bertè, ecco gli artisti che saliranno sul palco dell’Ast

Massimo Ranieri, Loredana Bertè, Achille Lauro, Orietta Berti, Raf, Cristiano Malgioglio, Gigi D’Alessio, Clementino, Umberto Tozzi, Rkomi, Nek, Donatella Rettore, Fausto Leali, i Gemelli di Guidonia, Alba Parietti, Edorado Vianello, Corona, i Los Locos e, per i più piccoli, i protagonisti della fortunata serie animata televisiva di Rai YoYo Pinocchio & Friends e tanti altri.

Sono questi tutti gli artisti che saliranno sul palco del Capodanno di Rai1, ‘L’Anno che Verrà’ in diretta dall’Ast di Terni.

La trasmissione andrà in onda dalle 21 su Rai 1, in HD sul canale 501, su Rai Radio 1 e in simulcast su RaiPlay.



Il programma ‘orchestrato’ da Amadeus accompagnato da tanti amici artisti vedrà le incursioni di John Vignola e Marcella Sullo dal back stage con interviste nella diretta di Radio1 ed Emanuela Aureli, umbra doc, con la sua simpatia guiderà i telespettatori alla scoperta delle località più suggestive di una tra le regioni più verdi d’Italia.



Giovedì 30 dicembre alle 12 la conferenza stampa di presentazione in biblioteca comunale alla presenza di Amadeus, il direttore di Rai 1 Stefano Coletta, la presidente della Regione Donatella Tesei, l’assessore regionale a turismo e cultura Paola Agabiti, al sindaco di Terni Leonardo Latini, al presidente della fondazione Carit Luigi Carlini, al direttore accordi bandi e partnership Rai.Com Pietro Grignani e al responsabile delle relazioni esterne di Ast Tullio Camiglieri