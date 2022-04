Cantamaggio: 27 giorni di festa, la sfilata dei carri spostata al 21 maggio

TERNI – Svelato il programma della 126esima edizione del Cantamaggio ternano durante la conferenza stampa di presentazione che si è tenuta nella sala consiliare di palazzo Spada di Terni. Saranno 27 giorni di festa e soprattutto con un cartellone ricco di appuntamenti. La sfilata dei 6 carri allegorici sarà il 21 maggio anziché il 30 aprile.

Si inizierà comunque sabato 30 aprile alle 17 con “Maggiaioli non si nasce… si diventa”, sfilata dei mini-carri realizzati dalle scuole dell’infanzia di Terni che sfileranno per le vie del centro attraversando: largo Villa Glori, corso Tacito, piazza della Repubblica e piazza Europa. La sfilata verrà accompagnata da “Les Spartanes”, gruppi musicali e folk. Alle 18. 30 tutti in piazza Europa con l’inaugurazione dell’albero del maggio che si potrà ammirare fino al 23 maggio. Seguirà alle 21.30 in piazza della Repubblica lo spettacolo multisensoriale sulla grande ruota panoramica, scritto e diretto da Stefano de Majo con le coreografie delle New Lady Spartanes.

I festeggiamenti continueranno martedì 3 maggio dalle 10 alle 18 alla Bct di Terni con Tempus vitae e la mostra fotografica dal titolo “In quel di Maggio” tratta dall’archivio di Enrico Valentini che verrà allestita alla chiostrina della Bct e sarà visitabile fino al 10 maggio. L’istituto tecnico economico e professionale per i servizi Casagrande-Cesi di Terni presenterà “I fiori del Maggio”, mentre il Garden Club le composizioni di maggio. A chiudere la giornata ci penserà l’istituto Leonino con i suoi studenti che canteranno alcune canzoni.

Il 12 maggio alle 21 palazzo Gazzoli ospiterà l’omaggio a Corrado Fedrighi. Il giorno successivo, 13 maggio, alle 17 il Palasi farà da cornice a “Fili colorati del Cantamaggio, ovvero origini e tradizioni della festa ternana di primavera e la mostra fotografica di Alberto Mirimao.

Sarà poi piazza Europa il 14 maggio alle 21.30 che farà da location ad uno spettacolo folk.

Si continuerà il 16 maggio alle 17.30 alla Bct di Terni dove si terrà il concorso di poesie in dialetto Alighiero Maurizi. Sarà, invece, il teatro Secci giovedì 19 maggio ad ospitare il X concorso canzoni maggiaiole “Giuseppe Capiato”.

Ed il 21 maggio alle 21, giorno clou del Cantamaggio ternano, ci sarà la sfilata dei carri allegorici lungo le vie del centro cittadino. Il percorso si snoderà lungo via Mazzini, piazza Tacito, piazza della Repubblica e piazza Europa.

Domenica 22 maggio alle 16.30 sarà la volta in piazza Europa delle canzoni maggiaiole e la premiazione dei carri vincitori dell’edizione 2022. Seguirà alle 21.30, sempre in piazza Europa, lo spettacolo musicale con il gruppo nazionale.

Gran finale del Cantamaggio ternano venerdì 27 maggio alle 10.30 alla Bct di Terni con “Il libro parlante” che illustrerà ai presenti come si costruisce un carro di maggio. All’incontro parteciperanno: Ipsia, Talamonti, Bianconi, Baccarelli. Il tutto si chiuderà con la donazione alla Bct dell’archivio di Corrado Fedrighi da parte di Pellicanò.

“Dopo due anni di stop della sfilata a causa della pandemia – spiega il presidente dell’Ente Cantamaggio Ternano, Maurizio Castellani – quest’anno torniamo in presenza e per questo abbiamo deciso di fare le cose in grande e di creare un cartellone di eventi per festeggiare la 126esima edizione del Cantamaggio. Abbiamo lavorato in sinergia con le scuole e anche con l’assessorato alla cultura per offrire un cartellone degno della manifestazione ternana e soprattutto per regalare ai ternani una grande festa. La sfilata del 21 maggio sarà sicuramente il clou dell’evento e vedremo i carri allegorici, sfilare dopo due anni per le vie del centro. Mi auguro che nella prossima edizione riusciamo a coinvolgere anche altri soggetti perchè il Cantamaggio ternano deve uscire dal confine umbro e farsi conoscere anche in altre realtà italiane. E’ proprio su questo che stiamo lavorando. Un grazie a Comune, Regione, Fondazione Carit, Provincia e a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione della 126edizione del Cantamaggio ternano”.

Presenti alla conferenza di presentazione anche l’assessore del Comune di Terni alla cultura, Maurizio Cecconelli, che ha evidenziato che il Cantamaggio ternano racconta la storia della città; mentre l’assessore comunale ai grandi eventi, Stefano Fatale, ha detto che la sfilata dei carri allegorici del 21 maggio è sempre molto sentita e riporterà in centro tante persone dopo due anni di sto