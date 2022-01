Campionati regionali Cross, per #iloverun Athletic Terni 3 titoli regionali e primo posto a squadre femminile

Tre titoli regionali di categoria, il secondo posto di Giulio Angeloni nell’assoluta maschile e il terzo di Elena Petrini in quella femminile, il primo posto nella classifica di società femminile a pari merito con l’Avis Perugia. Tante le soddisfazioni per gli atleti e le atlete dell’#iloverun Athletic Terni ai campionati regionali di Cross, gara valida come prima delle due prove del campionato di società. Una fantastica mattinata di sport al Parco fluviale Hoffman di Foligno, lungo le sponde del fiume Topino.

Fantastico il percorso con un terreno compatto che ha potuto garantire anche delle ottime velocità, nonostante qualche passaggio piuttosto tecnico. Ad aprire le danze la vittoria tra le assolute di Silvia Tamburi dell’Avis Perugia che ha dominato il cross di 5 km con il tempo di 18:18:00. Al secondo posto Martina Campanelli (Atletica Umbertide) in 19:11:00 e terza Elena Petrini (#iloverun Athletic Terni) in 19:11:01. Quarta Manuela Piccini (tempo 19:44:00) che si aggiudica il titolo regionale di categoria Sf45.

Ottavo posto assoluto e settimo tra le umbre per Tania Palozzi (20:39:00) mentre Anna Capotosti si classifica 16° in 22:26:00 e Ludovica Saccodossi al 17° posto in 22:44:00. Per Anna Capotosti il titolo di campione regionale di categoria Junior femminile. Grande equilibrio nella gara maschile assoluta sulla distanza di 8 km soprattutto nella prima fase con Melchiorri, Mariani, Angeloni e Sorci ad alternarsi al comando.

All’ultimo giro allungo decisivo di Thomas Sorci (Atletica Winner Foligno) che vince in 22:51.00 con Giulio Angeloni (#iloverun Athletic Terni) che si piazza secondo in 23:02.00 e vince il titolo regionale Senior maschile. Ottavo al traguardo e settimo umbro Jean Marc Diomande in 24:02:00. A chiudere le gare del settore giovanile con il quarto posto di Sara Diomedi nei 3000 metri Allieve in 13:36:00 e il settimo di Giulia Clementini in 17:15:00. Quinta classificata nei 600 metri Esordienti F10 Sara Bordoni in 2:19:99 mentre Ludovica De Angelis è 15° in 2:35.00. Benedetta Orsini è 11° tra le Cadette nei 2000 metri con il tempo di 6:41:00.

Nono al traguardo e ottavo tra gli umbri Nicola Porcari nei 4,5 km Allievi (18:36:00) con Luca Bordoni 13° in 20:19:00. In gara anche Giulio Luzzi (9° in 1:32.00) e Francesco Marinelli (24° in 1:41.01) nei 400 metri Esordienti M8; Pietro Emo Ranucci (17° in 3:33.00) e Lorenzo Fratini (21° in 3:48.00) nei 1000 metri Ragazzi; Melissa Baglioni (14° in 1:45.00) nei 400 metri Esordienti F8; Anna Bordoni (11° in 3:18.00), Olivia Sbordoni (33° in 3:38:00), Rachele Rossi (37° in 3:50:00), Matilde Spada (38° in 3:55:00) e Aurora Barbini (39° in 4:00:00) nei 1000 metri Ragazze; Tommaso Fratini (16° in 2:23:00), Davide Montecchiani (20° in 2:26:00) e Filippo Nucciarelli (34° in 2:31:00) nei 600 metri Esordienti M10.