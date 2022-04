ORVIETO – I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina in autostrada per l’incendio di un camper. Il mezzo, mentre procedeva in direzione sud, a pochi chilometri da Orvieto ha preso fuoco.

L’incendio generalizzato ha coinvolto l’intero mezzo, ma fortunatamente gli occupanti – due bambini con i loro genitori – sono riusciti a mettersi in salvo. Il mezzo è andato completamente distrutto.