Campeggio di Piediluco: scatta l’obbligo di mascherina all’aperto, stop ai nuovi ingressi. Salgono a 16 i positivi

TERNI – Il sindaco Leonardo Latini, ha firmato oggi un un’ordinanza con la quale ha ha disposto una serie di misure eccezionali per contrastare la diffusione del contagio da covid e per fronteggiare la situazione nel “Camping Lago di Piediluco” in Via dell’Ara Marina 2.

L’ordinanza si è resa necessaria dopo che tra gli ospiti del “Camping Lago di Piediluco”, all’esito di indagini sanitarie svolte dalla USL Umbria 2, è stato identificato un cluster di SARS-Cov-2. In particolare la Asl ha proceduto, come di consueto, al tracciamento dei contatti ed ha organizzato uno screening per tutti gli ospiti ed il personale addetto; ad oggi, si contano complessivamente 16 casi confermati. Tutti i soggetti positivi e i loro contatti stretti sono stati allontanati dal camping e posti in isolamento presso il proprio domicilio.

Ieri sera il sindaco ha convocato un tavolo tecnico, che si è protratto fino alla mezzanotte, con il vicesindaco, l’assessore al turismo, la USL Umbria 2, la Direzione Ambiente e la Direzione Polizia Locale per valutare la situazione sulla base delle indagini della USL Umbria 2 e ascoltando anche il gestore della struttura.



Al termine è stata predisposta l’ordinanza firmata ed emanata stamattina con la quale il sindaco, a seguito delle comunicazioni della USL e a salvaguardia della saluta pubblica, ordina al gestore del Campeggio Lago di Piediluco di via dell’Ara Marina 2 di sospendere, fino alla revoca dell’ordinanza, ogni accesso di ulteriori ospiti presso la struttura recettiva; di informare tutti gli ospiti e tutto il personale operante che all’interno della struttura vigono i seguenti obblighi comportamentali:

per tutti gli ospiti della struttura, è fatto obbligo di utilizzo di mascherina anche all’aperto; all’interno della struttura è vietato ogni tipo di assembramento; dovrà essere mantenuta una distanza di sicurezza – anche all’aperto – di almeno 1,5 metri tra gli ospiti non appartenenti al medesimo nucleo familiare; il personale adibito alla gestione del campeggio dovrà costantemente utilizzare mascherina di tipo FP2 e guanti sterili, che dovranno essere sostituiti ogni qual volta avvenga contatto anche indiretto; è vietata la vendita di cibi e bevande all’interno della struttura del campeggio; sono vietate iniziative conviviali e ricreative tra ospiti della struttura non appartenenti al medesimo nucleo familiare (pasti in comune, giochi di gruppo, riunioni, stazionamento presso piazzole assegnate ad altri nuclei familiari); gli ospiti e il personale addetto alla gestione del campeggio sono tenuti ad osservare tutte le indicazioni fornite dalla USL anche per le vie brevi, comprese le eventuali disposizioni di sottoposizione a tampone di controllo da parte del personale addetto.



Il gestore dovrà inoltre predisporre e fornire alla USL Umbria 2 l’elenco completo ed aggiornato degli ospiti presenti nella struttura recettiva dal 30 luglio 2021, comprensivo di indirizzi e numeri telefonici necessari per le attività di indagine sanitaria e relative disposizione all’esito delle stesse; predisporre un piano straordinario di sanificazione per tutte le pertinenze comuni della struttura, rafforzando le procedure già in atto. Il gestore infine è obbligato a disporre la sospensione dal lavoro per gli operatori che dovessero disattendere le indicazioni della USL Umbria 2.