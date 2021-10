Calcio a 11, nel memorial Sergio Barbaccia la Soccer consolida il primo posto

TERNI – Si è conclusa allo stadio comunale Cicioni di Campitello la quarta giornata del torneo memorial Sergio Barbaccia di calcio a 11 organizzato da Uisp Terni.

La classifica si sta delineando e vede i ragazzi della Soccer di Ceccarelli consolidare il primo posto, battendo la forte Gramsci per tre a zero. Ora può vantare ben 5 punti sulle inseguitrici.

La partita fra edilizia Collerolletta ed Hirish Pab finisce 2 – 2, quest’ultima pur essendo in vantaggio per 2 – 0 si fa raggiungere dall’avversaria, che era rimasta in dieci uomini, e dopo una tiratissima partita le due squadre si dividono la posta.

La terza partita vedeva di fronte le due fanalino di coda della classifica AMR S. Valentino contro Conca Unite. Primo tempo a reti inviolate anche se l’AMR si mostra superiore ai ragazzi del simpatico Viola che appaiono sottotono. Nel secondo tempo va in vantaggio l’AMR ma in un rivolgimento di fronte la Conca pareggia, il pari dura poco perché il grosso volume di gioco messo in campo dall’avversaria dà i suoi frutti con un bel gol che fissa il risultato finale sul 2 – 1 per l’AMR.

“Questa quarta giornata – sottolineano da Uisp Terni – oltre a muovere in modo significativo la classifica ha messo in mostra tanto bel gioco che significa molto per un torneo amatoriale”.

La classifica consolida la SOCCER a 12 punti a 7 GRAMSCI e Collerolletta, AMR sale a 3 mentre la CONCA rimane a 1 punto.