Cade nel fiume Nera, uomo salvato dai vigili del fuoco

TERNI – I vigili del fuoco di Terni hanno tratto in salvo un uomo che era caduto nel fiume Nera. Il fatto è accaduto all’altezza di Ponte Garibaldi. Non si sa se l’uomo di mezz’età sia caduto volontariamente o accidentalmente. I passanti hanno comunque dato l’allarme e i vigili del fuoco sono riusciti a individuare l’uomo nei pressi della diga di Recentino. A salvarlo, un vigile del fuoco che, vedendo la non collaborazione nel prendere una corda che gli lanciavano, si è tuffato in acqua ed ha portato a riva.