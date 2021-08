Bomba di via Piermatti: tutti i dettagli della bonifica. Sarà fatta brillare ad Acquasparta

TERNI – Definiti gli ultimi dettagli per il disinnesco e il brillamento dell’ordigno bellico, risalente alla Seconda Guerra Mondiale, rinvenuto nei mesi scorsi in via Piermatti.

All’esito degli incontri tenutisi nei giorni scorsi, il Prefetto di Terni ha emesso il provvedimento contenente le disposizioni necessarie per lo svolgimento, in sicurezza, delle articolate operazioni di bonifica .

Le operazioni di disinnesco e brillamento dell’ordigno bellico, effettuate dal Reggimento Genio Ferrovieri di Castel Maggiore (BO), inizieranno alle ore 6.00 e dovrebbero concludersi entro le 17.00.

Per assicurare l’incolumità pubblica durante tutte le fasi dell’intervento, è stata disposta l’evacuazione della popolazione residente nell’area compresa nel raggio di m. 468 dal luogo del rinvenimento dell’ordigno bellico.

L’evacuazione

L’operazione di evacuazione, effettuata a cura del Comune con l’assistenza dei volontari di protezione civile e sotto la vigilanza delle Forze di Polizia che cureranno l’interdizione dell’accesso alla zona, avrà inizio alle ore 6.00 e dovrà essere completata entro le ore 8.00. Al termine, gli artificieri procederanno al despolettamento dell’ordigno e al suo trasporto presso la cava dismessa in loc. Piedimonte del comune di Acquasparta ove, sempre in condizioni di massima sicurezza, sarà fatto brillare.

Traffico e trasporti interdetti

Durante il periodo delle operazioni sarà interdetto il traffico e l’accesso alla zona interessata a tutte le persone non espressamente autorizzate. Nella zona evacuata saranno potenziati gli ordinari servizi di controllo del territorio per scongiurare eventuali tentativi di “sciacallaggio” ai danni dei residenti che si sono dovuti allontanare.

Il servizio di trasporto pubblico sarà sospeso, oltre che nella zona interessata dalle operazioni di bonifica, anche lungo il percorso in direzione del sito di brillamento.

La circolazione ferroviaria sarà sospesa dopo il passaggio del treno IC 534 (Roma-Ancona) in partenza da Terni alle ore 08.57 e durerà presumibilmente fino alle ore 13 e, comunque, fino a cessate esigenze. Verrà, altresì, garantito il transito del treno 8851 (Ancona-Roma) alle ore 10.06 nella stazione ferroviaria di Terni.

Nella zona evacuata sarà interdetto il traffico aereo, a cura dell’ENAC, nello spazio sovrastante fino ad una altitudine di 468 metri.

Il coordinamento

Le operazioni saranno coordinate dal Centro Coordinamento Soccorsi, costituito dai rappresentanti di tutti i Comandi, Enti e Uffici interessati e presieduto dal Prefetto, che si riunirà nei locali della Prefettura di Terni dalle ore 7.00, nel rispetto della normativa per il contenimento del contagio da Covid-19.

La prefettura raccomanda la massima collaborazione della popolazione coinvolta per completare l’evacuazione entro i tempi stabiliti in modo da consentire il rientro nelle abitazioni nei tempi più rapidi possibili.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito della Prefettura al link http://www.prefettura.it/terni/contenuti/Bomba_day_29_agosto_2021-11938586.htm ove sarà possibile seguire, in tempo reale, lo svolgimento delle operazioni di bonifica dell’ordigno.

Per ogni necessità relativa all’evacuazione e/o il rientro presso le proprie abitazioni, il Comune di Terni ha messo a disposizione il seguente numero verde 800737073.