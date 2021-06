Bevagna, investito e ucciso da un’auto: muore 88enne

BEVAGNA – Incidente mortale questa mattina a Bevagna dove un 88enne ha perso la vita travolto da un’auto. Il fatto è avvenuto in via Alcide De Gasperi dove l’anziano è stato investito da un’Opel condotta da un 85enne. Secondo una prima ricostruzione l’88enne sarebbe sceso dalla sua auto, una Fiat Panda, e stava per risalire in auto quando è sopraggiunto l’automobilista che lo ha travolto.

Per lui non c’è stato nulla da fare, è deceduto sul colpo. Sul posto i vigili del fuoco, il 118, la polizia locale e i carabinieri.