Bastia, deposito di droga in casa: 23enne finisce ai domiciliari

BASTIA UMBRA – Aveva trasformato la sua abitazione in un deposito vero e proprio di sostanze stupefacenti e centro di confezionamento della droga, per questo un giovane di 23 di Bastia Umbra è stato arrestato dalla polizia

Il giovane è stato sorpreso dagli agenti del commissariato a spacciare hashish a una ragazza, a sua volta segnalata alla prefettura.

E’ stato rintracciato poco dopo nei pressi della sua abitazione e durante la perquisizione domiciliare la polizia ha trovato, nel garage, in alcuni scatoloni, un quantitativo ingente di diverse tipologie di stupefacente. Sono stati sequestrati circa 75 grammi di cocaina, 8 panetti di hashish per un peso complessivo di 700 grammi circa e altre pezzature confezionate del peso di 68 grammi totali, 36 bustine di ecstasy per un peso complessivo di 7 grammi circa, 14 cofanetti contenenti 5 grammi di olio di hascisc, 8 ricariche per sigarette elettroniche contenenti principio attivo Thc, 7 barattoli contenenti olio di hascisc e svariati blister di psicofarmaci e antidolorifici della categoria degli oppiacei.

Sono stati anche trovati diversi frammenti di cellophane e bustine in plastica e la strumentazione per il confezionamento termosaldato dello stupefacente. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, il giovane resterà ai domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.