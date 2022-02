Basta precarietà: sindacati e studenti in piazza oggi a Perugia e domani a Terni

“Basta precarietà”: più che uno slogan è un grido quello che lancia la mobilitazione a Perugia e Terni, sindacati e studenti insieme. Due manifestazioni, a Perugia e Terni, che vogliono richiamare l’attenzione della politica e dell’opinione pubblica sull’insostenibilità dell’attuale situazione: studenti che perdono la vita in percorsi che dovrebbero essere di formazione ma in realtà sono altro, tre morti sul lavoro al giorno, centinaia di migliaia di posti di lavoro con contratto a termine che si chiuderanno nei prossimi mes e l’elenco potrebbe proseguire. Per denunciare tutto questo e chiedere risposte concrete sul fronte dell’alternanza scuola-lavoro, dell’occupazione giovanile e femminile, della lotta alla precarietà, i sindacati del lavoro atipico e precario, Nidil Cgil, Felsa Cisl, Uiltemp, di Perugia e Terni, insieme alle associazioni studentesche Altrascuola Rete degli Studenti medi e Udu Sinistra Universitaria, scenderanno in piazza oggi, giovedì 24 febbraio a Perugia (ore 15.30 piazza Italia) e domani, venerdì 25 febbraio, a Terni (ore 15.30, piazza Europa), invitando studenti, lavoratori e cittadinanza a partecipare.