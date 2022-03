Bassotto salvato dalla polizia stradale sul raccordo Terni-Orte

Qualcuno ha detto che il sorriso di un cane sta nella coda, ed infatti non ha smesso di manifestare la sua felicità il bassotto di colore scuro che un pomeriggio di qualche giorno fa è stato letteralmente salvato dal personale della Polizia Stradale di Terni mentre si aggirava sul raccordo autostradale Terni – Orte ignaro di costituire un pericolo per sé e gli automobilisti.

La pattuglia lo ha avvistato in un tratto particolarmente trafficato e pericoloso della strada mentre veniva evitato dai veicoli che percorrevano la carreggiata a velocità sostenuta; utilizzando la corsia d’emergenza in modalità “Safety car”, i poliziotti riuscivano a bloccare la bestiola e ad evitare il peggio.

Dal manto scuro e piuttosto anziano ma comunque in buone condizioni, era così felice dell’arrivo dei soccorsi che non ha esitato a dare una compromettente quanto sonora leccata sul volto del poliziotto, che si era chinato a controllare un eventuale collare e a ripararsi all’interno del veicolo di servizio, comodamente seduto al posto del capo pattuglia, pur senza invito.

Dopo essere stato rifocillato con acqua e coccolato come si conviene, si è atteso l’arrivo del personale dell’ASL il quale, accertata la presenza del chip e che il proprietario non era residente in Umbria, lo prendeva in consegna per accertamenti.

Quel musetto simpatico e la codina scodinzolante sono rimasti nel cuore degli operatori che sarebbero stati disponibili anche ad una adozione, se il proprietario non si fosse presentato con tutta fretta per riportarlo a casa non prima di averlo redarguito per la fuga.

Ritornato nella sua dimora avrà sicuramente trovato una cuccia, del buon cibo e tutto l’amore di una famiglia che lo aveva perduto, ma siamo sicuri che se potesse parlare il nostro amico a quattro zampe racconterebbe di essere stato un poliziotto per qualche minuto a bordo di un veicolo della Polizia Stradale.