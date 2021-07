Bambino morto in piscina, tre indagati. Domani i funerali in Duomo

CITTA’ DI CASTELLO – Tre persone sono indagate per la morte di Gianmaria Ciampelli, 6 anni, morto in piscina durante un campus estivo. Si tratta dell’amministratore unico del centro e di due animatori di 19 e 22 anni che sono stati iscritti nel registro degli indagati per omicidio colposo. L’intento degli investigatori è di chiarire la dinamica della tragedia e capire se siano state osservate tutte le misure di sicurezza.

Secondo una prima ricostruzione il bambino era in mezzo alla vasca senza braccioli quando sarebbe finito sott’acqua. L’esame autoptico avrebbe escluso patologie pregresse, una congestione o altre possibili cause della morte, attribuita quindi ad annegamento.

Domani alle 16 in duomo i funerali.