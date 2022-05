Bambino grave in ospedale: indagata la mamma per maltrattamenti

PERUGIA – E’ indagata per maltrattamenti verso familiari, lesioni personali aggravate e abbandono di minore, la mamma del bimbo di un anno arrivato all’ospedale di Perugia in arresto cardiaco e poi ricoverato in gravi condizioni in ospedale al Meyer di Firenze.

La procura, dopo aver nominato un curatore speciale per il piccolo, ha dato mandato al professor Mauro Bacci, specialista di medicina legale, a svolgere accertamenti “urgenti ed irripetibili” per le lesioni del piccolo.

La mamma, dal canto suo, sostiene che il figlio è stato sempre sottoposto a tutti i controlli medici previsti senza che sia mai emerso il sospetto dei maltrattamenti. La giovane ha sottolineato di essersi “sempre occupata” in prima persona del figlio il quale “è stato anche seguito” da una pediatra, senza che – in base alla versione – difensiva “siano mai emerse anomalie”.