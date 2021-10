Ballottaggio a Città di Castello e Spoleto: alle 12 affluenza in calo

Turno di ballottaggio per Spoleto e Città di Castello. Si vota oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Subito dopo inizierà lo spoglio e già dalla serata si conosceranno i nomi dei due sindaci. A Spoleto sono rimasti in corsa Andrea Sisti (Partito democratico, M5s, Ora Spoleto, Civici Spoleto, Eleggi Spoleto) e Sergio Grifoni (Obiettivo Comune, Alleanza Civica, Fratelli d’Italia), mentre a Città di Castello la competizione, tutta nel centrosinistra, vede contrapposti Luca Secondi (Pd, Socialisti, Sinistra per Castello e Civica per Secondi) e Luciana Bassini (Unione civica tiferno, Castello cambia, Sinistra civica progressista, M5s e CiviciX).

Intanto oggi a mezzogiorno ha votato a Città di Castello l’8,83% dei cittadini (al primo turno l’affluenza alla stessa ora l’affluenza era stata del 12,82%) e l’8,61% a Spoleto (10,75% primo turno)

Seguono aggiornamenti