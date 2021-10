Auto finisce fuori strada e si incendia: morta una donna di 33 anni

DERUTA – Una donna di 33 anni, Mara Ortolani di Torgiano, è morta la notte scorsa inseguito a un incidente stradale che si è verificato nella zona di San Nicolò di Celle, nella zona di Deruta.

Per cause ancora in corso d’accertamento da parte dei carabinieri, la donna era alla guida di un’auto che, sbandando, è finita fuori strada finendo contro un albero. La vettura che era alimentata a benzina e gas si è incendiata. I vigili del fuoco, intervenuti sul posto, hanno domato le fiamme e scoperto il corpo senza vita della donna-

Sulla salma sono stati disposti accertamenti medico-legali per chiarire le cause esatte della morte. La donna lascia tre figli.