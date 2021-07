STRONCONE – Incidente stradale questa mattina a Vascigliano di Stroncone dove un’auto è finita fuori strada precipitando per diversi metri in una scarpata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Terni e i sanitari del 118. Le quattro persone a bordo della vettura sono state trasportate all’ospedale, ma fortunatamente nessuna di loro è in gravi condizioni.