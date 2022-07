Auto contro guard rail: morto un giovane di 18 anni

Un ragazzo di 18 anni è morto in seguito a un incidente stradale avvenuto nelle prime ore della mattina sulla vecchia Flaminia, tra Trevi e Campello sul Clitunno.

Secondo la ricostruzione fornita dai vigili del fuoco l’auto sulla quale viaggiava ha colpito il guard rail. Con lui si trovavano altri due giovani, tutti originari di Vallo di Nera. Per Andrea Bentivoglio, che non era alla guida dell’auto, non c’è stato nulla da fare, è morto nell’impatto. Feriti anche gli altri due ragazzi di 18 e 15 anni che sono stati trasportati all’ospedale di Foligno, uno in osservazione e l’altro è stato sottoposto a un intervento chirurgico per le ferite riportate a una gamba.

Sul posto i vigili del fuoco, personale del 118 e forze dell’ordine per gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente. Dolore a Vallo di Nera non appena si è appresa la notizia del tragico incidente.