Attività ed esperienze per tutti i gusti, un weekend di iniziative per 165m Servizi Turistici

Il prossimo fine settimana sarà ricchissimo di attività ed esperienze per grandi e bambini. Tra venerdì e domenica, infatti, 165m Servizi turistici promuoverà numerose attività per un weekend di agosto durante il quale ci sarà solo l’imbarazzo della scelta per turisti e residenti, tra Piediluco, Narni e Collescipoli.

Venerdì 20 agosto alle 16 si tornerà a Labro: 165m sostiene con orgoglio la VII edizione di “Labro festival“: saremo a Labro con l’esperienza guidata per il borgo e, in collaborazione con l’Associazione Nobili Vitelleschi, con la visita al bellissimo Castello. L’appuntamento è inserito nella VII edizione del Labro Festival, in programma fino al 23 agosto nella bellissima piazza Nobili Vitelleschi, in collaborazione con la Fondazione Varrone – Cassa di Risparmio di Rieti, con il Consiglio Regionale del Lazio, il Comune di Rieti – Assessorati Cultura e Turismo, il Ministero della Cultura (MIC), la Regione Lazio – L’Estate delle Meraviglie, il Rotary Club di Rieti, la Pro Loco di Labro.

Sabato 21 saranno ben tre le esperienze promosse: in collaborazione con Sistema Museo, a grande richiesta, si svolgerà una visita straordinaria all’Abbazia di San Cassiano. L’appuntamento è alle 9 nei pressi del ponte di Augusto per una piacevole passeggiata lungo fino alla suggestiva abbazia incastonata nel verde, uno scrigno di storia e atmosfere passate.

Alle 11 ci si sposta a Piediluco per un altrettanto straordinario Battello Letterario: musica e letture a bordo del battello, in partenza dalla Spiaggia Miralago. L’appuntamento è alle 11 (pochi posti disponibili!).

Nel pomeriggio toccherà ai bambini, con un imperdibile appuntamento con Ammappa che Mappa a Collescipoli: un inedito percorso tra le vie del borgo per conoscere da vicino la storia e le curiosità legate al paese, grazie allo speciale racconto di tanti personaggi che accompagneranno i giovani esploratori alla scoperta di Collescipoli.

Infine, domenica ci si immergerà nella natura con Ferragosto nel bosco un trekking che porterà i partecipanti ad immergersi nei boschi nei dintorni di Marmore alla scoperta di panorami mozzafiato. Per partecipare è necessario essere abituati a camminare in montagna e indossare scarpe da trekking. Il percorso si snoda per circa 8 km, con un dislivello di circa 150 metri.

Per info e prenotazioni per tutte le esperienze è possibile rivolgersi al numero 345 6983825 (anche whatsapp).