Attigliano: donna investita dal treno, muore nei pressi della stazione

ATTIGLIANO – Tragedia questa mattina nei pressi della stazione ferroviaria di Attigliano dove è stato ritrovato il corpo senza vita di una donna. Si tratta di una 49enne di origini ucraine, residente in Umbria dove lavorava come badante. La donna sarebbe stata investita da un treno ma non è chiaro che cosa sia accaduto. Tra le ipotesi c’è quella che l’incidente possa essere avvenuto forse già dalla tarda serata di ieri e che il macchinista, complice il buio, non si sarebbe accordo di averla investita.

Sull’incidente sono in corso indagini da parte della polfer di Orvieto, coordinate dalla procura della Repubblica. La salma della donna è all’obitorio dell’ospedale Santa Maria di Terni a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Per consentire agli inquirenti la rimozione della salma, il traffico ferroviario lungo la linea ‘lenta’ è stato sospeso alle ore 6.35 mentre dalle ore 7.50 è stata autorizzata la ripresa della circolazione lungo la linea Firenze – Roma ‘lenta’ – Orte, con riduzione di velocità sui binari 1 e 2 di Attigliano.