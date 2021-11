Attacco hacker al Comune di Perugia: ripristinati anagrafe, commercio, edilizia

PERUGIA – In merito all’attacco hacker al server del Comune di Perugia, gli uffici informatici sono al lavoro e tutti i servizi comunali vengono verificati, messi in sicurezza e rimessi in programmazione. Queste sono operazione che devono essere svolte in maniera sequenziale e in modo graduale.

Anagrafe, edilizia e commercio, pagamenti con pago PA sono nuovamente funzionanti, così come le Pec, sono in corso di lavorazione l’albo pretorio e il protocollo.

Ogni servizio verrà posto su ambienti protetti e tutti i dati verranno messi in sicurezza.

Serve ancora un po’ di tempo ma tutto il personale è impegnato giorno e notte per risolvere il problema.

“Questa è una fase estremamente delicata in cui siamo concentrati sull’analisi dei servizi interrotti per cercare di ripristinarli al più presto – ha detto l’assessore Gabriele Giottoli facendo il punto sulla situazione in seguito – Dopo aver informato la polizia postale – prosegue Giottoli – ci preme soprattutto l’aspetto della tutela dei dati. Sono in corso verifiche e per ora non sembra che ve ne siano di compromessi o fuoriusciti dai server. Il Comune si era già dotato di misure per la protezione dei dati”.