Ast, mercoledì l’incontro al Ministero della Transizione ecologica

TERNI – Il ministero della Transizione ecologica ha convocato per mercoledì pomeriggio alle 17 il tavolo per l’avvio della predisposizione dell’Accordo di programma per l’Ast di Terni.

All’incontro parteciperanno i rappresentanti dello stesso Mite, del ministero dello Sviluppo economico, della Regione Umbria e dell’azienda. La riunione servirà a stilare un percorso dell’intero programma di investimenti annunciato dal gruppo Arvedi, nuovo proprietario del sito, e individuare il ruolo dei vari soggetti coinvolti, anche nell’ambito delle opportunità offerte dal Pnrr.

Tra i principali progetti previsti dal piano di Arvedi una centrale ad idrogeno verde a servizio dell’acciaieria.