Ast, i sindacati: “Avviato un percorso positivo con Arvedi”

E’ “estremamente positivo” il percorso iniziato dalla nuova proprietà di Ast, come “la scelta di interloquire da subito con i lavoratori e le proprie rappresentanze sindacali”: a dirlo, in una nota congiunta, sono le rsu aziendali e le segreterie territoriali di Fim, Fiom, Uilm, Fismic, Ugl e Usb, al termine del confronto con i nuovi vertici dell’acciaieria ternana, in particolare il presidente Giovanni Arvedi e l’amministratore delegato Mario Caldonazzo.



Gli incontri – spiegano i rappresentanti sindacali – hanno riguardato “la partenza di un percorso e la condivisione dei valori di fondo, dove Acciai speciali Terni continua a determinare il tessuto sociale ed economico di un intero territorio”.



In maniera congiunta le parti hanno ritenuto “necessario” avviare “un breve periodo conoscitivo, prima di entrare – continuano i rappresentanti sindacali – nel merito di un piano industriale e di sviluppo che consenta l’aumento e il rilancio delle produzioni, della profittabilità e la salvaguardia dei livelli occupazionali e salariali”.



Rsu e segreterie territoriali spiegano di aver “espresso unitariamente come l’attuale fase possa rappresentare una opportunità di crescita e sviluppo per Ast, il territorio e l’intero sistema paese a partire dal consolidamento degli attuali assetti e che si possa anche andare a recuperare produzioni e mercati persi in passato che hanno indebolito complessivamente il sito ternano”. “Le sfide future – conclude la nota – vedono già il sindacato impegnato nell’indirizzo della transizione ecologica, tecnologica e più in generale verso la sostenibilità economica, sociale e ambientale”.