Ast, Burelli: “Entro il primo trimestre 2022 il passaggio ad Arvedi”

“Il closing della cessione di Ast ad Arvedi dipende da quando arriverà l’ok dell’antitrust turco, visto che il perimetro di vendita contempla anche attività in Turchia.

Le tempistiche del primo trimestre per finalizzare il tutto e avere il passaggio societario sono assolutamente realistiche”: a dirlo è stato l’amministratore delegato di Acciai speciali Terni, Massimiliano Burelli, parlando a margine della tradizionale celebrazione prenatalizia per i lavoratori e familiari dell’azienda, officiata in duomo dal vescovo Giuseppe Piemontese.

Un appuntamento – al quale erano presenti anche il sindaco Leonardo Latini e l’assessore regionale Paola Agabiti – che si è svolto all’indomani del via libera della Commissione europea alla cessione dell’acciaieria al gruppo Arvedi da parte di ThyssenKrupp.

Prendendo la parola alla fine della celebrazione, in un messaggio ai lavoratori Burelli ha confermato “l’andamento particolarmente positivo” dell’acciaieria. “È stato il 2016 a rappresentare un significativo momento di svolta, l’anno in cui Acciai Speciali Terni è tornata in utile dopo 8 esercizi di rosso – ha detto Burelli – iniziando un trend positivo dal punto di vista economico – al netto degli ultimi bilanci che hanno pagato il prezzo prima dei dazi imposti da Trump e poi del Covid. A breve saremo in grado di condividere i risultati economici e finanziari dello scorso anno, che confermeranno un andamento particolarmente positivo, risultato di un grande impegno professionale e di un forte spirito di resilienza”.



L’Ad ha definito la cessione di Ast da Thyssenkrupp come “il miglior risultato per tutti, per Terni, per l’Umbria e, riportando Ast in mani italiane con un forte piano di crescita industriale, anche per l’intero Paese”. “Nel corso delle trattative – ha continuato – abbiamo avuto modo di accertare che Arvedi offre al settore dell’acciaio inossidabile di ThyssenKrupp le migliori prospettive per il futuro. Ha inoltre presentato dei programmi importanti per sviluppare il ruolo di Ast nel sociale e nei temi ambientali. Per noi questo è un aspetto fondamentale”.

Burelli ha quindi parlato del progetto scorie: “L’aumento della percentuale di merci trasportate su rotaia che ha toccato il 65 % contro una media nazionale che non supera il 20 %. Sono numeri importanti: in tutto il 2020, AST ha ottenuto così il risparmio di 18923 tonnellate di CO2. Numeri che si sommano alle 30 mila tonnellate di Co2 già risparmiate grazie all’impianto per la generazione di vapore a recupero, che ha permesso di portare al 70% la quota di vapore prodotto senza l’utilizzo di combustibili fossili: l’abbiamo detto tante volte, ma lo ripetiamo, è come se la metà degli abitanti di Terni non utilizzasse più il gas naturale e l’elettricità per soddisfare i propri fabbisogni energetici. Grazie a questi progetti, siamo in prima linea per dimostrare al mondo che anche un colosso siderurgico può essere all’avanguardia nel campo dell’economia circolare”.

L’ultima analisi è stata dedicata alla sicurezza sul lavoro. “Nell’ultimo anno fiscale – ha detto Burelli – abbiamo avuto 235 infortuni in meno negli ultimi 20 anni. È stato un percorso regolare di miglioramento: siamo passati dai 208 infortuni del 2004/2005 ai 134 del 2007/2008, a 69 nell’esercizio 2008/09, a 32 nel 2014/2015. Oggi AST ha un’incidenza di infortuni 6 volte più basso della media della siderurgia italiana: significa che ogni nostro dipendente è sei volte più sicuro rispetto al settore. In quattro reparti abbiamo già raggiunto il traguardo degli zero infortuni, l’anno scorso erano tre”.