Assisi, positivo al Covid e in quarantena trovato in giro: denunciato

ASSISI – Positivo al covid e in quarantena è stato sorpreso il giro. Così un 61enne, controllato alla polizia in una delle vie principali di Santa Maria degli Angeli, è finito nei guai. L’uomo si trovava con altri due uomini.

Gli agenti della squadra volante del commissariato di Assisi hanno fermato e identificato tre uomini nei pressi di un supermercato.

Grazie alle banche dati informatiche in uso alle forze dell’ordine, hanno rilevato che il sessantunenne, di origini straniere, aveva a suo carico una segnalazione di divieto di uscire dalla propria abitazione poiché in quarantena in quanto positivo al Covid. Positività che è stata confermata anche dalla Usl. Per l’uomo è scattata la denuncia in stato di libertà per la violazione della quarantena.