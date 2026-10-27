Assisi laboratorio di pace, il vescovo Accrocca: «Giovani di popoli in conflitto insieme al Serafico»

Un corso universitario dedicato ai processi di pace e campi di volontariato e preghiera che riuniscano giovani provenienti da territori segnati dai conflitti. Sono le iniziative indicate dal vescovo Felice Accrocca per fare di Assisi un «laboratorio di pace», nel suo intervento alla cerimonia conclusiva per il 40esimo anniversario dello Spirito di Assisi, nella piazza Inferiore della Basilica di San Francesco.

L’arcivescovo, alla guida delle diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e di Foligno, ha richiamato l’esempio di san Francesco, che si recò disarmato dal sultano al-Malik al-Kamil. Da qui l’impegno a intensificare gli sforzi perché la città serafica diventi sempre più un luogo in cui costruire la pace.

In questa direzione va il corso di laurea che l’Università di Perugia avvierà ad Assisi, in titolo congiunto con l’Università Cattolica di Lione, dedicato ai processi di pace, al coinvolgimento dell’opinione pubblica, alla sensibilizzazione, alla cultura e all’etica.

Accrocca ha poi espresso il desiderio di realizzare, già dalla prossima estate, campi di volontariato e preghiera a favore dei ragazzi dell’Istituto Serafico. L’idea è di coinvolgere, insieme ai giovani del territorio, ragazzi ebrei e palestinesi, russi e ucraini, hutu e tutsi e giovani provenienti da altre aree del mondo attraversate da tensioni etniche.

Condividere un’esperienza di servizio, ha spiegato il vescovo, sarebbe «una semina importante» per contrastare l’odio alimentato da chi trae profitto dalle tensioni e dalle guerre.

«Ciò che è seminato nella pace produrrà frutti di pace», ha concluso Accrocca. «Sì, la pace è possibile, una nuova umanità è possibile», aggiungendo l’auspicio di ritrovarsi ad Assisi fra dieci anni, per i cinquant’anni dello Spirito di Assisi.